Junji Ito Maniac, svelate alcune delle storie dell'autore presenti nell'anime

Durante la scorsa Netflix Geeked Week, il colosso streaming statunitense ha annunciato Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, nuovo anime basato sulle storie del maestro del manga horror Junji Ito. Come già svelato, la serie esordirà nel 2023, e adatterà ben 20 racconti dell'autore giapponese.

Sul sito web ufficiale dell'anime, sono state svelate 5 storie che verranno adattate in Junji Ito Maniac, oltre a una parte dei membri del cast. Ecco quindi i racconti confermati, seguiti dal titolo originale e dai doppiatori confermati:

The Strange Hikizuri Siblings: The Séance (Kaiki Hikizuri Kyōdai: Kōreikai), con i protagonisti doppiati da Takahiro Sakurai e Romi Park;

Labirinto insopportabile (Taegatai Meiro), con la protagonista doppiata da Hisako Kanemoto;

Capelli lunghi nell'attico (Yaneura no Nagai Kami), che vede nel cast Yoko Hikasa;

La bulla (Ijimekko), a cui partecipa Natsumi Takamori;

Where the Sandman Lives (Suima no Heya).

Speriamo che Junji Ito Maniac faccia il suo esordio puntualmente nel 2023 come annunciato. I fan del maestro dell'horror sono ormai stufi dei rimandi, come quelli che stanno caratterizzando l'attesissimo anime di Uzumaki, altra opera famosissima di Junji Ito. Che il 2023 possa essere l'anno d'oro dell'autore sullo schermo? Nel frattempo, potreste provare ad approcciarvi alle sue storie con le raccolte dei suoi racconti, pubblicate in Italia da J-Pop manga.