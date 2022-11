Junji Ito Maniac: nuovo trailer, nuova storia dell'orrore per l'anime di Netflix

Netflix si sta dedicando da diversi anni al mondo degli anime, concentrandosi sul portare titoli già noti, ma anche sul produrne di nuovi. Così nel tempo si sono moltiplicati gli anime Netflix original, e a breve un altro si aggiungerà al catalogo, firmato da uno dei maestri dell'horror giapponese: il mangaka Junji Ito.

Netflix pubblicherà Junji Ito Maniac: Japanese Tale of the Macabre, una serie di episodi autoconclusivi che si baseranno sugli omonimi capitoli dei vari volumi di Ito. Il mangaka, infatti, ha dato vita a molte storie uniche che non si ricollegano alle altre, creando così una vastità di racconti differenti, ma sempre con l'horror come filone principale.

Si avvicina l'uscita di Junji Ito Maniac su Netflix, programmato per gennaio 2023, e per questo nelle ultime settimane il servizio di streaming sta condividendo man mano dei trailer per mostrare quali sono le storie che saranno adattate. Nel nuovo video, Netflix mette in risalto la storia "Tomie: Photo", rivelando anche i titoli di altre cinque storie che saranno comprese:

Tunnel Kitan (La storia del tunnel misterioso);

Kabi (Muffa);

Kyofu no Juso (Strati di paura);

Hyochakumono (La cosa alla deriva);

Rojiura (Vicolo sul retro).

Siete pronti per gettarvi in questi racconti dell'orrore insieme a Netflix e a Junji Ito? Qualche settimana fa, è stata pubblicata anche l'opening di Junji Ito Maniac.