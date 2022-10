Junji Ito Maniac, trailer e video dell'opening! L'horror pronto al debutto su Netflix

Il 2023 vedrà l'arrivo di tanti anime diversi. Ci saranno quelli di lungo corso, quelli nuovi, coloro che torneranno con una seconda o terza stagione, tutti pronti per approdare sulle TV giapponesi e ottenere consensi. Ma ci sono anche quegli anime che esordiranno direttamente sulle piattaforme streaming, come Junji Ito Maniac di Netflix.

Netflix ha annunciato l'adattamento delle storie più macabre del mangaka Junji Ito, uno dei più famosi in Giappone per il genere horror. I suoi volumi autoconclusivi sono diventati l'epicentro di Junji Ito Maniac: Japanese Tale of the Macabre, che approderà sulla piattaforma a gennaio 2023. La data da segnare sul calendario è il 19 gennaio, ma già da ora Netflix ha condiviso un video che contiene sia l'opening di Junji Ito Maniac che un breve trailer.

La canzone "Paranoid" di MADKID accompagna un video psichedelico con una donna nuda che cambia tra toni naturali e di rosso, con poi il suo volto con un piglio horror che viene proposto insieme a sfondi psichedelici di vari colori. Nel finale del video disponibile in alto c'è poi una clip di Junji Ito Maniac proposta come se fosse una vecchia trasmissione televisiva con i disturbi che distorcono l'immagine, tipica delle videocassette horror.

Le storie di Junji Ito promettono così bene anche in formato anime.