Junji Ito sulla Marvel: 'Mai visto un loro film, non potrei lavorare con quei personaggi'

Junji Ito, il maestro dell'horror famoso per aver realizzato opere del calibro di Uzumaki e Gyo, ha recentemente parlato ai microfoni di Newsarama, il famoso sito web statunitense dedicato al mondo dei fumetti. L'intervista si è concentrata principalmente sulla sua vittoria agli Eisner Awards 2019 e sul suo rapporto con i comics americani.

La prima domanda dell'intervistatore è stata: "Junji, Viz sta per pubblicare la tua rivisitazione del romanzo No Longer Human. Per quale motivo hai deciso di lavorare su quest'opera?". Il mangaka ha risposto dichiarando: "Il protagonista di No Longer Human è molto simile al suo autore, Osamu Dazai. Ha paura degli essere umani, la sua può essere definita quasi come una fobia. Ho subito pensato "Sembra molto simile a me", e da li ho deciso di lavorare su un adattamento manga".

Subito dopo però, il giornalista ha deciso di spostare la conversazione su un tema più familiare: "Da quando hai finito Frankenstein, ti è mai venuta voglia di creare qualche altra storia legata alla cultura nordamericana? Personaggi come Batman o Doctor Strange ad esempio, o villain come Thanos.. ti interessano?". Al che, Junji Ito ha risposto: "Oh, beh, la realtà è che la - [Si rivolge all'intervistatore] Marvel giusto? Si, Marvel - la realtà è che non conosco molto bene la Marvel. So che sono stati realizzati dei film, ma non li ho mai visti. Mia moglie in realtà è molto più ferrata di me su questo argomento [Ride]".

Junji Ito ha vinto una statuetta agli Eisner Awards 2019 grazie al suo adattamento di Frankenstein di Mary Shelley, ricordando più volte come il merito fosse "della storia in se". La sua passione verso i comics americani però, sembra non andare oltre ai grandi classici senza tempo.

