Junji Ito Masterworks Collection: la raccolta dell'orrore riceverà un adattamento anime

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato del possibile arrivo di un nuovo progetto anime legato all'immaginario di Junji Ito, oltre al già confermato anime di Uzumaki in uscita nel 2021. Recentemente, l'autore ha inaspettatamente condiviso dettagli su questo progetto, svelando la produzione di un adattamento ispirato alla raccolta Junji Ito Masterworks Collection.

L'annuncio arriva direttamente dalle pagine di Genkai Chitai, il manga di Junji Ito conosciuto in Italia con il titolo La Zona Fantasma e in corso di serializzazione dalla seconda metà del 2020. L'autore ha rivelato che Ito Junji Kesssaku-shu (Junji Ito Masterworks Collection in occidente) diventerà presto un anime, senza anticipare dettagli su studio d'animazione, struttura della serie e data d'uscita.

La Junji Ito Masterworks Collection è una raccolta dell'orrore composta da 11 Volumi, pubblicati dal 2011 al 2013. Nella collezione sono incluse alcune delle migliori storie realizzate dal mangaka, che nel primo trimestre del 2018 hanno già ricevuto un adattamento anime composto da 12 episodi (più due OVA), curato da Studio Deen e distribuito in occidente da Crunchyroll, con il titolo Junji Ito Collection.

La nuova serie anime sarà probabilmente simile, con ognuna delle storie adattate in una o due puntate, per un totale di sei o sette ministorie differenti incluse nella prima stagione. Maggiori dettagli saranno rivelati nei mesi a seguire.