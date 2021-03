Junji Ito: nuovo anime per le inquietanti storie del mangaka

Junji Ito è uno tra i più importanti autori di manga di genere horror degli ultimi tempi. Con le sue storie ed i corpi deformati presenti spesso tra le pagine delle sue opere egli continua a terrorizzare numerosi appassionati i quali presto potrebbero godere dei suoi lavori anche in versione anime.

Già nel corso del 2019 eravamo venuti a conoscenza della produzione di una serie animata per Uzumaki, opera che narra i terribili eventi soprannaturali che coinvolgono gli abitanti della città di Kurozu-cho affetta da una maledizione. Quest'ultimo è un tema che ricorre spesso nelle storie del mangaka insieme ai suoi inquietanti e caratteristici disegni spesso omaggiati dai suoi fan. Ne è esempio questo curioso cosplay che fonde le lo stile di Ito al personaggio di Diavolo da Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Mentre si aspetta la pubblicazione dell'anime di Uzumaki con uscita attualmente rinviata al 2021, dall'account Twitter MangaMoguraRE si viene a conoscenza di un ulteriore progetto animato che coinvolgerà le opere scritte e illustrate dal maestro dell'horror. Purtroppo però attualmente non siamo a conoscenza di ulteriori dettagli e rimaniamo quindi attesa di informazioni da poter divulgare.

Infine per chi fosse interessato riporto l'animazione prodotta da un appassionato delle opere di Junji Ito grazie alla quale è stata riprodotta la storia The Enigma At Amigara Fault.

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere la versione animata di una delle storie del mangaka? Quale sarà secondo voi il racconto che riceverà l'adattamento animato? Scrivetecelo nei commenti.