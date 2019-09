Junji Ito parla delle sue influenze artistiche e delle opere che lo hanno più spaventato

Eccoci con la seconda parte dell'intervista all'autore Junji Ito, in cui racconta curiosità, aneddoti sull'infanzia e retroscena riguardanti le sue opere. L'arista ha inoltre parlate delle influenze che hanno ispirato i suoi lavori, spostando il discorso anche su altre forme di comunicazione come i libri e il cinema.

Come ti senti quando il tuo lavoro viene adattato in altri medium, per esempio negli anime o nei film? Prendendo Uzumaki, è stato trasposto in un film nel 2002.

Ogni volta che le mie opere vengono adattate in un film - personalmente amo il cinema - penso che sia qualcosa a cui mi piacerebbe lavorare ma non ho il tempo. Nei miei lavori io provo a mettere in scena il tutto come se fosse un film, così nel caso dovessero diventare dei lungometraggi sarei felice di vederli in un altro medium. Durante la trasposizione in un film, ho la possibilità di conoscere attori e attrici, e lo considero un grande punto a favore.

Di recente hai rilasciato il tuo primo artbook, Igyou Sekai, che contiene tutto il lavoro che hai svolto in questi trent'anni. C'è stato qualcosa che non hai potuto inserire nel volume, ma che volevi fosse aggiunto?

Il motivo per cui ho pubblicato l'artbook è perché disegno manga da oltre 30 anni e la casa editrice mi ha avvicinato nel momento del mio trentesimo anniversario. Non ero molto fiducioso nell'artbook perché sono solo illustrazioni senza una storia, ma le persone che hanno lavorato alla raccolta delle mie opere hanno fatto molti sforzi per integrare il tutto. C'erano lavori appartenenti ad altre compagnie che siamo riusciti a recuperare e mettere insieme nell'artbook.

Per quanto riguarda le illustrazioni che non sono state inserite nell'artbook, ce n'era una di un'azienda che è fallita e non c'è stato modo di inserirla. Rappresentava una ragazza e diverse parti di lei disposte in un camino, penso che provenisse da The Smoking Club. È un peccato che non sia stata inclusa.

Hai iniziato a leggere e disegnare manga horror sin da quando eri molto giovane. Sei stato ispirato da qualcosa in particolare nella tua crescita a Gifu?

In realtà sono cresciuto in una piccola città vicino a Nagano circondata da montagne, e al tempo aveva molte strade collinari. Direi che mi sono sviluppato in un ambiente molto 3D. In termini di crescita, c'erano molte strade strette tra gli edifici, che sembravano un labirinto. Giocavo a nascondino lì e intorno ai vecchi edifici ospedalieri che facevano paura, e credo che si rifletta nei miei manga.

Cosa si prova ad essere d'ispirazione per molti giovani artisti? Ti sorprendi qualche volta difronte alle persone che sono influenzate dal tuo lavoro? C'è una scena in uno show americano chiamato Steve Universe dove i personaggi si trasformano in fori umani.

Avere qualcosa del genere in un cartone animato è qualcosa di cui sono sorpreso. Mi sono appena ricordato che 20 anni fa, il regista di Shape of Water, Guillermo del Toro, è venuto in Giappone dicendo di essere un mio grande fan e di volermi vedere. All'epoca vivevo a Gifu e avevo diversi problemi organizzativi, quindi sfortunatamente non sono stato in grado di incontrarlo. Ma sono molto felice che sia un mio fan e che si diverta con il mio lavoro.

Qual è il film o il libro più terrificante che hai mai approcciato, e in che modo ha influenzato la tua poetica?

Parlavamo di Lovecraft prima, e in una sua storia in particolare, Il Colore Fuori dallo Spazio, c'è una scena in cui il meteorite colpisce la terra e al suo interno vi è un colore che non esiste nel nostro mondo. Il colore consuma tutto quello che lo circonda, e fu spaventoso quando lo lessi. L'Esorcista è stato estremamente terrificante e traumatico alla prima visione. Un altro è sicuramente Suspiria, uscito lo scorso anno.

Quale fiaba classica ti piacerebbe adattare e renderla un manga horror?

Il racconto di John Steinbeck, The Snake, e The Signal Man di Charles Dickens, sarebbero interessanti per un adattamento manga.

Cosa trovi più soddisfacente? Dare al lettore un finale positivo o uno orribile?

Per me dipende dalla lunghezza della storia. Se scrivo un racconto, preferisco un finale più orribile / cattivo. In termini di storie più lunghe, i fan di solito si attaccano emotivamente ai personaggi quando li leggono per molto tempo. Se so che è così, voglio concludere con una nota positiva, quindi le persone non finiscono per odiarlo. Personalmente, preferisco i racconti e finisco in modo orribile perché sono anche bravo nel farlo.

Viz Media rilascerà alla fine dell'anno il tuo adattamento di No Longer Human di Osamu Dazai. Cosa ha catturato in particolare il tuo interesse per quell'opera?

In Giappone, una compagnia di nome Shogakukan pubblica quel manga. Per questo tipo di industria, è importante avere una connessione con l'editor. In passato, ho lavorato con questa casa editrice per una rivista giovanile, e in seguito si sono trasferiti in un magazine rivolto agli adulti contattandomi per un nuovo progetto. Il più delle volte avrei lavorato su qualcosa per i lettori più giovani e un pubblico femminile Josei, ma questa rivista era più rivolta agli uomini di mezza età.

Pensavo pensando che una storia surreale potesse non essere così eccitante per i lettori, quindi ho creduto che una storia di letteratura classica del Giappone si sarebbe adattata meglio. L'editore ha elencato i titoli per me e No Longer Human di Osamu Dazai è uscito, che peraltro non avevo mai letto prima. Dopo averlo fatto, ho potuto provare simpatia per i personaggi principali, proprio come nelle mie storie.

Il tuo lavoro è molto popolare negli Stati Uniti, e come pensi che sarà recepito nel futuro?

E' fantastico che qui venga letto e pubblicato il mio lavoro, e sono contento così. Per quanto mi riguarda, sono stato influenzato dai film americani da piccolo, ed è un sogno che ora queste persone si divertano con i miei manga.

Quando lavori ad un progetto, basi il tuo racconto principalmente sulla storia o sull'impostazione visiva?

Il più delle volte, non ho una storia e non inizio con una storia. Il processo, per me, inizia attraverso un forte stimolo visivo basato sul mio intuito. Inizio a fare brainstorming di idee su un blocco note e se ho un'immagine interessante nella mia testa, posso creare una trama attorno ad essa. Se riesco ad anticipare la scena del climax, posso creare e rendere la storia interessante. Tuttavia, è difficile per me fare il contrario quando mi viene data una storia e devo disegnarla.

In Uzumaki prendi le spirali - che esistono davvero in natura - e le trasformi in qualcosa di sinistro. Scegli degli elementi estetici che si trovano intorno a noi per creare un senso di paranoia nel tuo lettore?

Uzumaki era un progetto di Shogakukan, ma prima ho lavorato per dieci anni con Asahi Sonorama su storie come Tomie. Quando Shogakukan mi ha avvicinato avevano molti lettori, ed ero nervoso pensando a quale storia avrei dovuto inventare. Giunto il momento, ho pensato alle persone che vivevano in una città unica, con strani edifici lunghi che si trasformano in spirali.

In Giappone, le spirali sono solitamente utilizzate nei manga gag / commedia sulle guance del personaggio. Per trasformarlo in horror, stavo pensando che avrei potuto rendere il disegno a spirale più complesso e più dettagliato per dare una sensazione inquietante.

