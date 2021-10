Junji Ito: Il personaggio Souichi diventa un'action figure di Animegami Studio

Dopo l'annuncio dell'arrivo in Italia di due nuove opere di Junji Ito, su Twitter è stata presentata una action figure dedicata ad uno dei personaggi già apparsi nei manga del famoso fumettista giapponese.

L'account di Twitter @animegamistudio ha condiviso sulla celebre piattaforma social l'annuncio di essere al lavoro su una statuina raffigurante Souchi, famoso personaggio di Junji Ito. In calce alla notizia potete vedere le prime immagini, che ci permettono di scoprire che si tratta di un'action figure in resina e in scala 1/6, mentre i preordini inizieranno a partire dal prossimo 26 ottobre.

L'azienda ha anche annunciato che gli ordini sono aperti a tutto il mondo, inoltre è anche disponibile una versione in bundle con il manga da cui è tratto il personaggio. Siamo sicuri che in molti saranno interessati a questa action figure, per questo è presente un form da compilare e che vi ricorderà quando saranno disponibili per l'acquisto. Cosa ne pensate di questa statuina? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, inoltre vi ricordiamo che Adult Swim è al lavoro su una trasposizione animata di Uzumaki, famosa opera di Junji Ito.

Nelle scorse settimane inoltre è stato annunciata una seconda parte di un'opera di Junji Ito: si tratta di Disturbing Zone.