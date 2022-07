Junji Ito, il re del manga horror vittorioso agli Eisner Awards 2022

L'autore di manga horror più amato al mondo è probabilmente Junji Ito, i cui ultimi lavori sono stati anche elogiati dal game designer Hideo Kojima. Il maestro Ito è il papà di opere come Tomie e Uzumaki - Spirale, che hanno raggiunto un incredibile successo di critica e pubblico.

L'anime di Uzumaki di Junji Ito, dopo diversi rinvii, dovrebbe essere rilasciato durante la stagione anime autunnale 2022, mentre nel 2023 Netflix punterà sulle storie dell'autore giapponese con l'esordio di Junji Ito Maniac, anime che adatterà 20 racconti del maestro.

Sull'onda dell'entusiasmo per le produzioni dedicate a Junji Ito, ecco che il maestro ha fatto anche il colpo da 90, vincendo un Eisner Award. Il premio, intitolato al compianto papà delle graphic novel moderne Will Eisner, ha visto Ito trionfare nella categoria "Miglior edizione statunitense di un'opera internazionale" con la raccolta di storie Lovesickness, davanti a Chainsaw Man, Kaiju n°8, Robo Sapiens: Tale of Tomorrow, Spy x Family e Zom 100: Bucket List of the Dead.

L'editore americano di Junji Ito VIZ Media, attraverso il proprio profilo Twitter, si è congratulato con l'autore, riportando anche le sue parole riguardo al premio vinto: "è un grande onore ricevere un Eisner Award per Lovesickness: Junji Ito story collection. Sono assolutamente euforico, è un sogno." Questo è il quarto Eisner Award vinto da Junji Ito, dopo quelli ricevuti per Venus in the Blindspot, Remina e l'adattamento di Frankenstein.