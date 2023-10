Junji Ito riceverà la sua mostra dedicata: in arrivo in Giappone nel 2024

Junji Ito si è più che guadagnato il suo riconoscimento come maestro dell'horror e giustamente pubblicizzato come uno dei più grandi artisti manga di tutti i tempi. I suoi lavori hanno ricevuto adattamenti anime e lungometraggi live-action, dunque non dovrebbe sorprendere che Ito sia destinato a celebrare il suo lavoro.

Proprio per commemorare le opere di Junji Ito, l'autore riceverà una nuova mostra d'arte che presenterà sia i lavori tratti dai suoi manga che panel completamente inediti, che verrà ufficialmente inaugurata il prossimo anno in Giappone.

All'inizio di quest'estate è stata presentata una mostra dedicata a Junji Ito come parte del Comic-Con di San Diego e, purtroppo, sembra che al momento sia stato l'unico modo per gli occidentali per vedere tutti i migliori panel dell'autore esposti. Al momento, infatti, non ci sono notizie riguardo all'arrivo del noto evento anche in Occidente.

La mostra in arrivo il prossimo anno in Giappone sarà aperta da aprile a settembre ed è stata presentata in questo modo dagli ideatori dell'evento: "Il genio dei manga horror ha prodotto molti capolavori come la prima mostra d'arte originale su larga scala "Tomie" e "Uzumaki" e ha fan entusiasti in tutto il mondo. Esplora i segreti della creazione da preziosi disegni e materiali originali disegnati a mano."

Riguardo il mangaka, il grande progetto anime di Junji Ito è stato Maniac: Japanese Tales of the Macabre su Netflix. Questa serie antologica ha colto l'occasione per dare vita ad alcune delle storie inquietanti dell'autore che non erano mai state adattate in anime.

Oltre a Maniac, Junji Ito riceverà un adattamento anime di Uzumaki in collaborazione con Adult Swim. Sfortunatamente, la serie incentrata su una maledizione a spirale è stata ritardata diverse volte e una data di uscita specifica deve ancora essere rivelata.