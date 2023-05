Junji Ito rivela la sua più grande paura: ecco che cosa terrorizza il maestro dell'horror

Anche colui che ha terrorizzato il Giappone con le sue storie dell'orrore ha una grande paura. In una recente intervista, il maestro dell'horror Junji Ito ha svelato al mondo ciò che maggiormente lo inquieta. E se un giorno le IA dovessero sostituire i mangaka?

L'introduzione dell'Intelligenza Artificiale in ogni ambito della vita quotidiana è un qualcosa che negli ultimi tempi sta facendo discutere. Questa innovazione ha ovviamente toccato anche il mondo dell'industria giapponese, facendo sorgere non pochi dubbi. Ecco ad esempio come l'IA ha reso l'anime di Dragon Ball in Full HD.

L'introduzione delle Intelligenze Artificiali nell'industria dell'intrattenimento sta preoccupando fortemente. Se Eiichiro Oda ci ha scherzato su facendo creare una saga di ONE PIECE a ChatGPT, altri autori sono fortemente agitati. Tra questi vi è Junji Ito.

In una recente intervista Ito ha discusso di come le generazione moderna sia quasi infastidita del lato psicopatico dell'uomo. A suo avviso, ciò potrebbe portare il pubblico a desiderare solo manga scritti dalla IA.

I timori di Ito non sono infondati, poiché l'IA si è già davvero insinuata nell'industria dei manga. A marzo, è stato pubblicato Cyberpunk: Peach John, il primo manga mai prodotto da un'Intelligenza Artificiale. Se amate le storie dell'autore, vi ricordiamo che su Netflix è disponibile l'anime Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre.