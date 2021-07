Junji Ito sbarca su Animal Crossing New Horizons con un crossover terrificante di un fan

Animal Crossing si è rivelato essere un videogioco molto seguito, e uno degli ultimi titoli usciti della serie non è stato da meno dei predecessori. Animal Crossing New Horizons si aggiorna in continuazione nonostante il tempo passato dalla release. Ma cosa c'entra questo mondo tranquillo e pacifico con l'atmosfera horror dei manga di Junji Ito?

L'autore è noto per i suoi manga horror, con sangue e morti, niente a che vedere quindi con il contesto di Animal Crossing New Horizons eppure un fan ha deciso di unire questi due mondi con un crossover, mostrando i suoi risultati sul subReddit dedicato a Junji Ito.

Sul videogioco di Nintendo Switch, l'utente ha costruito una passerella dove è possibile ammirare diversi volti con occhi che sembrano seguire a prescindere da come è posizionato la telecamera o il personaggio. Un lavoro di prospettive eccellente che sembra richiamare a "Hanging Balloons", una delle storie autoconclusive del mangaka. Non a caso, sul subReddit l'utente cita una delle frasi più di spicco del capitolo "Penso che quegli occhi mi stiano chiamando. Cercano di adescarmi come sirene." Apprezzereste uno scenario del genere nel vostro mondo di Animal Crossing New Horizons?

Junji Ito tornerà in Italia grazie a J-POP che porterà nei prossimi mesi due volumi unici, "Ruggito" e "Nel Suolo".