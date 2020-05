Junji Ito terrorizza i suoi fan con un'ennesima folle rappresentazione

Il maestro Junji Ito è noto per aver creato alcune delle opere fumettistiche più riuscite per quanto riguarda il genere horror. Il suo tratto lisergico imprime su carta delle rappresentazioni folli, capaci di turbare il lettore e di gettarlo in uno stato di profonda inquietudine.

L'artista ha deciso di terrorizzare i suoi seguaci di Twitter con una nuova illustrazione, che ritrae un mostro del folklore giapponese di nome "Amabie". La creatura, secondo la mitologia, aveva il potere di porre fine alle epidemie. Una citazione più che azzeccata da parte di Ito, che ha lasciato in didascalia alla rappresentazione anche un breve messaggio di buon auspicio:

"Spera che tutto ritorni presto alla normalità"

Sarà un anno importante per Junji Ito, dal momento che nei prossimi mesi una delle sue opere cardine - Uzumaki - riceverà una trasposizione in versione animata. Sebbene già in passato ci siano stati dei tentativi di adattamento delle sue opere, sfortunatamente non sono riusciti a rendere giustizia al materiale cartaceo.

Tuttavia, il trailer di Uzumaki ha lanciato dei segnali incoraggianti; l'approccio visivo in bianco e nero - così da replicare le atmosfere claustrofobiche del manga - e una colonna sonora con uno ritmo sincopato dall'effetto straniante, costituiscono dei buoni punti di partenza per infondere le sensazioni dell'opera originale.

Che ve ne pare dell'ultima, orrorifica creazione del maestro? Ditecelo qui sotto con un commento!

Junji Ito ha annunciato il titolo ufficiale del nuovo manga a cui sta attualmente lavorando, "La Zona Fantasma".

Lo scorso anno, Junji Ito ha partecipato a una lunga intervista nella quale ha espresso tutta la sua ammirazione per un certo H.P Lovecraft, confermando di aver ricevuto una forte ispirazione dai racconti dello scrittore di Providence.