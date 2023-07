Junji Ito, grande traguardo per l'autore dell'horror: vince un premio prestigioso!

Junji Ito è stato reso protagonista del San Diego Comic-Con 2023 con una mostra a lui dedicata e nuovi annunci e trailer delle sue nuove opere. Per incoronare il grande successo, il maestro dell'horror ha ricevuto un prestigioso premio proprio in questo evento.

Pochi giorni fa è arrivato l'annuncio dell'adattamento anime di Uzumaki, una delle opere di punta dell'autore. Dopo le critiche che Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, il nuovo anime di Netflix uscito ad inizio anno, ha ricevuto circa lo stile d'animazione troppo lontano dai manga del creatore, Adult Swim riprova con una serie di quattro episodi totalmente in bianco e nero.

Il San Diego Comic-Con ha inaugurato l'Ito-Verse, una mostra dedicata esclusivamente alle tavole più macabre del maestro dell'occulto. Ad oggi, l'evento ha deciso di assegnare il proprio Inkpot Award esattamente a Junji Ito, che ha potuto ricevere di persona il prestigioso premio.

Fra gli autori che hanno vinto questo riconoscimento sono presenti il pluripremiato Hayao Miyazaki, Naoko Takeuchi (autrice di Sailor Moon), Kazuki Takahashi (Yu-Gi-Oh) e tanti altri creatori di punta degli ultimi decenni.

Non c'è storia, Junji Ito rappresenta uno degli artisti più originali e interessanti degli ultimi tempi, con delle opere che hanno saputo spaventare i lettori di tutto il mondo con le proprie tavole macabre e i soggetti eccentrici.

Fra i racconti più conosciuti dell'autore troviamo Tomie e Lovesickness, che ha ricevuto un ulteriore premio lo scorso anno da parte del San Diego Comic-Con 2022 durante gli Eisner Awards, vinti quest'anno proprio dal maestro Hayao Miyazaki per il suo Il Viaggio di Shuna, al momento inedita in Italia ma presto in arrivo attraverso la BAO Publishing.