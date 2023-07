Junji Ito x Barbie: arriva il crossover? Per l'autore dell'horror è un sì!

Junji Ito è stato presente al San Diego Comic-Con 2023 e, durante questo evento, è stato ben accolto dai fan e dalla produzione. Premi, commemorazioni e tanto altro per il maestro dell'occulto giapponese, che si è recentemente incontrato con Barbie! Ecco come.

Non è il primo incontro con l'universo nipponico che il film di Greta Gerwig ha ricevuto nelle ultime settimane, infatti Jujutsu Kaisen è riuscito a incontrare Barbie grazie ad uno dei doppiatori che sarà presente anche nel cast giapponese del lungometraggio.

Il mangaka Junji Ito è andato virale sui social proprio grazie ad uno scatto pubblicato sulla piattaforma Twitter, che vede l'autore all'interno della scatola di Barbie. Il maestro dell'horror si è voluto immaginare per un momento Ken, allontanandosi per un po' dai suoi racconti macabri e piuttosto avvicinandosi ad una realtà più rosea.

Al San Diego Comic-Con 2023 sono state inserite diverse confezioni ad altezza naturale per celebrare l'uscita del nuovo film di Barbie e anche Junji Ito ha voluto in qualche modo omaggiare il debutto. Questo gesto ha suscitato l'ilarità dei fan, che hanno potuto vedere per un momento l'autore allontanarsi dalla solita compostezza.

Dunque, al momento non c'è un crossover concreto fra Barbie e Junji Ito, ma chissà come si sarebbe evoluto. Lo sceneggiatore si è avvicinato alla filosofia del film della bambola della Mattel con la propria Tomie, tuttavia è ancora lontano dal mondo rosa del film in questione.

Al momento il fumettista ha avuto l'onore di vincere uno dei premi più prestigiosi dell'evento, stabilendo un altro grande traguardo ottenendo l'Inkpot Award 2023, riconoscimento che viene dato ad un singolo creatore ogni anno durante il SDCC.