Junji Ito x Bershka è la nuova collezione di moda disponibile in Italia

Sarebbe riduttivo indicare Junji Ito come il miglior mangaka di horror dei nostri tempi. Quest'artista pluripremiato è conosciuto in tutto il mondo per i suoi panel mostruosi, curati nei minimi dettagli. Per la gioia dei fan, le sue migliori tavole sono diventate protagoniste di una meravigliosa collezione di moda.

Il brand spagnolo Bershka ha avviato una collaborazione con Junji Ito, disponibile anche nei negozi italiani. Seguendo questo link è possibile vedere la collezione per intero, che comprende t-shirt, felpe e pantaloni, gilet e camicie. Fra gli accessori, invece, abbiamo calzini, marsupi e berretti, tutti da scoprire. Le opere scelte fra i racconti di Junji Ito ci sono i suoi cult Tomoe e Soichi, Blood-bubble Bushes e Slug Girl.

Bershka è conosciuto per i suoi vestiti a basso prezzo, anche quando si tratta di abiti in collaborazione come in questo caso. Il costo della T-Shirt, con gli occhi di Tomoe in primo piano, si aggira intorno ai 17,99 euro. Il pezzo più costoso di questa collezione è un jeans da skater, modello baggy, a 50 euro.

La collezione è disponibile da poco più di una settimana eppure diversi pezzi hanno già fatto il tutto esaurito. Per questo motivo, se siete interessati ad accaparrarvi un prodotto di questa fantastica collaborazione della vostra taglia è meglio che facciate presto! Come accennato prima, Bershka ha numerosissimi punti vendita in tutta Italia, ma non tutti potrebbero offrire questa collezione.