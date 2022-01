La Justice League ha i giorni contati: DC Comics annuncia la morte del team

Sono tempi duri per la Justice League: DC Comics ha annunciato che il principale team di supereroi del DC Universe andrà incontro al suo destino in Justice League #75. L'albo, in uscita ad Aprile, conterrà la storia "The Death of the Justice League", definita come l'inizio del prossimo grande evento del DC Universe.

Justice League #75 sarà realizzato dallo sceneggiatore Joshua Williamson e dall'artista Rafa Sandoval, e godrà di una cover principale realizzata da Daniel Sampere e Alejandro Sanchez, e diverse variant cover ad opera di artisti come Alex Maleev, Dan Jurgens, Norm Rapmund, Mikel Janin e Tony Harris.



"Abbiamo progettato la Morte della Justice League nel corso dell'ultimo anno sulla testata principale", dichiara Williamson. "Ricordo quando comprai Death of Superman trent'anni fa e ora abbiamo l'opportunità di prendere quell'idea ed espanderla. Justice League #75 ci permette di mostrare perché la Justice Leauge è formata dai più grandi eroi dei fumetti, descrivendo le conseguenze della loro sconfitta contro la più grande minaccia che il DC Universe abbia mai affrontato".



La sinossi pubblicata da DC Comics, rivela che i più grandi eroi dell'universo DC dovranno unire le forze ai confini del multiverso per affrontare un'epica guerra contro la Dark Army. Ma, alla fine, la Justice League verrà uccisa dalla Dark Army, che lascerà in vita un solo membro, che dovrà farsi carico di avvisare gli eroi della Terra circa la minaccia in arrivo.



L'uscita di Justice League #75 è fissata negli Stati Uniti per il 19 Aprile 2022. Nonostante la morte della Justice League dell'universo principale, il multiverso DC potrà comunque contare sulla Justice League del multiverso, le cui avventure vengono raccontate nella testata Justice League Incarnate. Non se la passa invece meglio la controparte videoludica del team: la squadra è infatti nel mirino della Suicide Squad. Ecco il primo gameplay trailer di Suicide Squad Kill the Justice League.



In calce, condividiamo tutte le cover annunciate da DC Comics.