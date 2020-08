Justice League: la DC Comics annuncia il crossover Doom Metal

La DC Comics ha presentato l'evento Doom Metal, che coinvolgerà anche la Justice League per cinque volumi, partendo dal prossimo, il 53esimo. Il crossover avvicinerà i supereroi più forti d'America nelle trame raccontate in Dark Nights: Death Metal, e avrà come protagonista Nightwing, in una missione per liberare la Legione di Doom da Perpetua.

Per adempiere a questo difficile compito Nightwing chiede aiuto a Lex Luthor, e al fianco della nuova Justice League, si troveranno a dover affrontare una nuova minaccia per la Terra, proveniente stavolta dal Multiverso Oscuro.

Doom Metal inizia con la scoperta da parte di Dick Grayson dell'esistenza di una Justice League, diversi anni prima che l'eroe entrasse a farne parte. Nonostante non siano trapelate informazioni sulla trama, possiamo aspettarci una buona dose di scontri e incontri a dir poco stravaganti, visti gli sviluppi della testata Death Metal, e delle serie spin-off legate ad essa.

Infatti abbiamo visto la conferma del Batman Che Ride come protagonista, e l'apparizione di versioni alternative del Cavaliere Oscuro, come il T-Rex Batman, il Robin King e anche un Bruce Wayne molto simile al Dr. Manhattan di Watchmen.

I cinque volumi di Doom Metal saranno scritti da Joshua Williamson, con i disegni di Xermanico, e vi lasciamo alle straordinarie cover, anticipate da DC Comics. Ricordiamo inoltre che nella serie di Death Metal sono state spiegate le origini della Batmobeast