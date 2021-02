Justice League: DC Comics presenta tutte le copertine dedicate alla serie di Zack Snyder

Nei giorni scorsi sono emerse in rete delle informazioni riguardanti il rifiuto da parte di DC Comics della serie prequel di Justice League proposta dal regista Zack Snyder, per approfondire alcuni degli aspetti della serie tv in arrivo quest'anno, e nonostante la risposta negativa, sono state realizzate delle speciali variant cover.

Il volume 59 della serie regolare Justice League è scritto dall'ormai storico sceneggiatore Brian Michael Bendis, e illustrato dall'artista David Marquez, e rappresenta un punto fondamentale per il futuro dei maggiori eroi DC. Il numero in questione infatti introdurrà una nuova formazione, composta da Superman, Batman, Flash, Aquaman, Hawkgirl, Hippolyta, Naomi e Black Adam, e mostrerà l'ultimo figlio di Krypton impegnato a riunirli per contrastare una nuova minaccia, direttamente dal mondo di Naomi, che sta incombendo sul pianeta Terra.

Per celebrare in qualche modo questo nuovo inizio, e naturalmente omaggiare il lavoro di Snyder nella serie prodotta da HBO, che debutterà esattamente due giorni dopo la pubblicazione del numero 59 di Justice League, la DC Comics ha richiesto a tre artisti molto importanti, ovvero Lee Bermejo, Jim Lee e Liam Sharp, di disegnare le splendide variant cover che potete vedere in calce alla notizia, di cui verranno pubblicate sia le versioni a colori che quelle in bianco e nero.

