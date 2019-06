Justice League: diamo uno sguardo al crossover con Black Hammer

Tra poche settimane prenderà vita il crossover Black Hammer/Justice League: Hammer of Justice che metterà in simbiosi il neonato universo con i personaggi più affermati della DC. Grazie a Comicbook.com è possibile avere un primo sguardo alle prime due pagine del numero 1 della serie.

Non finisce qui, lo stesso sito ha potuto intervistare gli autori Lemire e Walsh per parlare dell'imminente miniserie. Come potete vedere dalle cover, il crossover includerà personaggi del calibro di Batman, Superman, Wonder Woman, ma Lemire ci rassicura dicendo che possiamo aspettarcene di altri:

"Penso che ci saranno altri due personaggi, o forse tre, che faranno la loro comparsa, ma sono delle sorprese che non voglio anticipare. La DC non ha fatto alcuna dietrologia su di essi, se avessimo dovuto lavorare su una storia che coinvolgesse Black Hammer e la Justice League ho pensato che dovessero esserci tutti i personaggi più iconici."

Lemire poi continua dicendo che la DC gli ha permesso di scegliere il team creativo, e insieme all'editore Daniel Chabon di Dark Horse Comics hanno deciso di assoldare Walsh nel progetto, uno dei primi nomi che gli era venuto in mente in una sessione di brainstorming.

" E' stato fantastico, ed è stato bello conoscere Michael ancora meglio, lavorando insieme ad un progetto. E' davvero divertente non solo vederlo disegnare i personaggi DC per la prima volta, molti di loro, ma anche quelli dell'universo di Black Hammer, è stato entusiasmante".

Walsh poi ci racconta che non è la sua prima volta che ha avuto a che fare con l'universo di Black Hammer. Infatti come l'artista anticipa, potrebbe non essere l'ultima:

"Probabilmente non posso dire nulla di specifico ma non sto dicendo che non lavorerei su questi personaggi in futuro, ancora una volta. Mi piacerebbe lavorare ancora con Jeff e trattare di nuovo questo mondo, e penso che ci sono una miriade di storie che potremmo raccontare, tuttavia non posso dire niente ufficialmente. Ma non rinuncerei alla possibilità che accada."

Black Hammer/Justice League: Hammer of Justice sarà disponibile il 10 luglio.