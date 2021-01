Justice League: due membri del gruppo di eroi stanno insieme?

Recentemente è iniziato l'evento DC Comics Future State e tra le serie coinvolte vi è Justice League. Tra le importanti novità che riguarda la squadra di supereroi notiamo del romanticismo tra due dei suoi componenti.

Nella storia viene mostrata l'amata gruppo di eroi giungere nella Sala della Giustizia nella quale la Legione del Destino sembra essere stata spietatamente assassinata. Successivamente si viene a conoscenza delle condizioni a cui devono sottostare i membri della vecchia e nuova Justice League che, a seguito di una tremenda battaglia, devono evitare di fraternizzare al di fuori delle missioni.

Contravvenendo alla regola però possiamo notare il particolare rapporto che coinvolge Andy Curry, ovvero Aquawoman, e Jess Chambers, Kid Quick. Nelle pagine del fumetto infatti la ragazza ci viene presentata mentre è intenta a cucinare la cena, nel frattempo il giovane eroe si accomoda sul divano. Andy quindi gli ricorda di stare attento a non infrangere il regolamento, nonostante ciò però i due continueranno a chiacchierare ed al termine della scena sarà Jess a far notare all'eroina di non avere rispettato il codice imposto.

Un ulteriore indizio sul loro rapporto viene mostrato quando i due vengono attaccati dall'Hyperclan, a seguito del ferimento del ragazzo infatti Andy tenterà immediatamente di vendicarlo.

