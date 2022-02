Justice League, e se gli eroi DC fossero dinosauri? La risposta in Jurassic League

Un Batman allosauro, una Wonder Woman triceratopo e un Superman brachiosauro uniscono le forze: non si tratta dell'inizio di una barzelletta, ma del soggetto di Jurassic League, la nuova serie limitata di DC Comics che racconterà le avventure della Justice League al tempo dei dinosauri.

"Conoscete la storia: un neonato fugge dalla distruzione del suo pianeta natale per crescere tra le cure di genitori umani sulla Terra. Una dea proveniente da una città perduta difende la verità. Un teropode si traveste da pipistrello per incutere terrore nel cuore dei suoi nemici", recita la sinossi pubblicata da DC Comics. "Aspetta... Cosa? Ok, forse non conoscete la storia. Quindi unitevi a noi e siate testimoni di una nuova -anche se più vecchia del tempo- avventura e scoprite una Justice League che non avete mai visto prima!".



Jurassic League sarà una serie limitata in sei numeri scritta da Daniel Warren Johnson e Juan Gedeon, e illustrata dallo stesso Gedeon, il cui primo numero verrà pubblicato a Maggio. "Jurassic League è tutto ciò che ho sempre voluto disegnare: dinosauri e combattimenti epici", ha rivelato Gedeon. "È la mia versione di un cartoon o videogame anni '90. Aspettatevi una storia di sopravvivenza, unità e speranza dove il forte protegge il debole in un mondo in cui il pericolo si nasconde dietro ogni angolo".



The Jurassic League #1 verrà pubblicato il 10 Maggio 2022 negli Stati Uniti. Assieme all'annuncio, DC Comics ha pubblicato anche due cover del primo numero: la main cover ad opera di Daniel Warren Johnson, e una variant ad opera di Juan Gedeon. Condividiamo entrambe le cover nella gallery in fondo all'articolo, assieme ad alcune tavole di preview.



La Jurassic League non è l'unica Lega della Giustizia alternativa attualmente in azione nei fumetti: sono infatti attualmente in fase di pubblicazione le avventure della Justice League del Multiverso. Entrambi i gruppi, in ogni caso, se la passano meglio del team originale: difatti DC Comics ha annunciato la morte della Justice League.