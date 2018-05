Justice League: la gestione di Scott Snyder introdurrà nuove Lanterne e un cambio di logo

L'imminente rilancio di Justice League, a cura di Scott Snyder, rimescolerà in maniera sostanziale la mitologia dell'Universo DC, in particolare lo status quo delle Lanterne, ampiamente ridisegnato negli ultimi anni grazie alla gestione di Geoff Johns, e un inedito cambio di logo. Vediamo tutte le novità in arrivo.

La precedente gestione di Geoff Johns aveva presentato nuovi concetti e possibilità per l'universo delle Lanterne con lo Spettro Emozionale, che ha garantito una corretta disamina dei colori che abbiamo incontrato negli ultimi anni - Gialla, Rossa, Blu e tutti gli altri Lantern Corps.

Come detto, il prossimo rilancio della Justice League e della DC Comics introdurrà diverse novità firmate da Scott Snyder: la nuova serie porterà finanche le Lanterne Ultraviolette, le Lanterne Infrarosse e diverse altre tonalità e sfumature basate sullo spettro invisibile della Luce.

Lo stesso sceneggiatore ha commentato i nuovi arrivi tra le Lanterne e le novità sulla serie a partire dai prossimi numeri negli USA:

"Il primo arco si concentra su John Stewart e Barry, con la scoperta della rottura del Muro della Fonte, con nuovi indizi sulla natura del nostro multiverso e su come si è creato. Una delle novità è l'esistenza di un portale - che potremmo associare a una membrana sottile - che conduce a un'intera nuova area dello Spettro Eozionale che non abbiamo mai vistoprima: le sfumature invisibili dello Spettro, gli ultravioletti e gli infrarossi,che includono alcune delle peggiori emozioni che teniamo nascoste e che non vorremmo che emergano. E ancora, Barry Allen scoprirà l'esistenza di una Forza Vitale all'interno della Speed Force, e tanto altro..."

Il più recente numero di Justice League, il primo del nuovo rilancio dell'Universo DC Comics, ha denotato anche un cambio nel logo della testata. Insieme al nuovo logo, potete ammirare in calce anche la cover del numero 4, che mostra John Stewart diventare la Lanterna Ultravioletta...