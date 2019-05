Justice League: La DC Comics rivela il nuovo logo che apparirà nel prossimo numero

La Justice League si prepara ad accogliere un logo tutto nuovo dalla DC Comics, che farà la sua apparizione nel numero 25 della testata, in uscita il prossimo mese. il marchio appena annunciato sembra rappresentare una mix di elementi presi dai loghi precedenti, caratterizzato da un font che ricorda la Justice League degli anni 90.

le linee classiche del logo ci ricordano anche quello dello degli anni 80, con un pizzico di modernità apportato dalla stella, presente anche nel film dedicato agli eroi della DC Comics. Traendo le somme, ci sembra un gradito ritorno alle origini, che non fa mai male per una serie di così lunga data. Il logo è stato annunciato insieme alla cover del nuovo numero, che potete ammirare in calce. Il copertinista è il disegnatore Jorge Jimenez.

Il numero 25 della Justice League vede Lex Luthor offire all'umanità una scelta: respingere la Justice League e rivolgersi a lui per salvare il mondo, dato che i supereroi non stanno portando a termine il loro compito. Questo accaduto collima con l'evento "Leviathan Rising", che accade nelle produzioni di Brian Michael Bendis, accomunate dai temi secondo cui gli eroi non fanno abbastanza o che non agiscono correttamente. Il fatto che il pubblico non si fidi più degli eroi richiama, peraltro, le pellicole Man of Steel e Batman contro Superman: Dawn of Justice.

Il veterano Scott Snyder ha preso le redini della testata, mettendo in scena la lotta tra la Lega e i loro più grandi nemici, guidati da Luthor. Recentemente la Legione di Doom è stata riconosciuta come eroica, ma sembra che sia il preludio dell'arrivo di un caos molto più grande. Il numero 5 della Justice League sarà disponibile il 5 giugno. Se volete saperne di più sulla gestione attuale della testata, date uno sguardo al nostro approfondimento.