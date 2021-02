Justice League: Last Ride, DC Comics ha annunciato l'ultimo viaggio del gruppo di eroi

Mentre l'evento Future State è ancora nel pieno del suo svolgimento, DC Comics ha già svelato il piano che intende seguire nei prossimi mesi. L'iniziativa Infinite Frontier darà un'ulteriore e clamorosa svolta ai più amati eroi, che torneranno a unirsi nella Justice League of America in una serie limitata Digital First.

DC Comics ha da poco annunciato Justice League: Last Ride, una serie in anteprima digitale in cui il super team si riunirà in un ultimo emozionante ballo. Il ritorno della JLA sarà guidato dallo scrittore vincitore del Eisner Award Chip Zdarsky, e vanterà le illustrazioni a colori del duo Miguel Mendonca ed Enrica Eren Angiolini.

"Una volta, la Justice League era il più potente gruppo di supereroi dell'universo. Ma una tragedia impensabile all'interno dei suoi ranghi ha portato Batman, Superman e Wonder Woman a prendere strade separate, lasciando la Lega distrutta e disciolta sotto un velo di rabbia e sfiducia. Ora, sullo sfondo del più grande processo per omicidio dell'universo, la JLA dovrà riconciliarsi con il passato prima che venga sradicato dai più grandi cattivi del cosmo".



Justice League: Last Ride sarà disponibile in sedici capitoli digitali settimanali, a cui seguiranno otto numeri cartacei rilasciati mensilmente. Il primo capitolo digitale arriverà il 14 aprile, mentre il primo volume fisico verrà distribuito nei negozi di fumetti a partire dall'11 maggio. A quanto pare, due membri della Justice League stanno insieme. La nuova Legione del Destino è pronta a colpire i supereroi della Justice League.