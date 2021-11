La Justice League del multiverso incontra gli Avengers di DC Comics

Il DC Universe guadagna un nuovo team di supereroi: la Justice League Incarnate, gruppo a difesa del multiverso. Nel primo numero della nuova serie, la Justice League multiversale dovrà scontrarsi con i Retaliators, l'equivalente DC Comics degli Avengers di casa Marvel.

Se il trailer di The Flash apre al multiverso nei film dedicati agli eroi DC Comics, nei fumetti il multiverso è un concetto già ben radicato. Nel nuovo rilancio del DC Universe, Infinite Frontier, il multiverso ha un ruolo da protagonista. Non stupisce dunque il debutto della nuova serie Justice League Incarnate, il cui primo numero verrà pubblicato il 30 Novembre 2021.



Stupisce sicuramente di più la presenza, nella preview di questo primo numero, dei Retaliators: gruppo di metaumani provenienti da Terra-8, che rappresenta la versione DC degli Avengers. I Retaliators sono composti da American Crusader (Capitan America), Behemoth (Hulk), Deadeye (Occhio di Falco), Red Dragon (Black Widow), Wundajin (Thor) e Machinehead (Iron Man). Non si tratta della prima apparizione del gruppo: i Retaliators, creati da Grant Morrison e Ivan Reis, hanno debuttato in Multiversity, nel 2014.



L'ispirazione alla base dei Retaliators non viene mai nascosta da Dennis Culver, Joshua Williamson e Brandon Peterson, autori di Justice League Incarnate #1. I Retaliators hanno infatti addirittura un grido di battaglia, "Retaliators Rampage!", che suona tanto come "Avengers Assemble!". Marvel però non può avere niente da obiettare: nell'universo di Spider-Man e soci opera infatti lo Squadrone Supremo, che non è altro che la versione Marvel della Justice League. Insomma, pari e patta.



La Lega della Giustizia non ha solo i Retaliators di cui preoccuparsi, ma deve tenere gli occhi aperti anche sul fronte videoludico: Suicide Squad Kill the Justice League è già su Steam, anche se la sua uscita è prevista per un generico 2022.