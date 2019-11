Justice League: l'ultimo numero rivela l'arma segreta della Hall of Justice

Il numero 36 della Justice League ha messo in scena lo scontro tra il gruppo di eroi e l'armata di Lex Luthor, che grazie al suo rinnovato esercito non è mai stata così una minaccia. L'ultimo bastione di difesa che separa le due fazioni è la Hall of Justice, che dimostra ancora una volta quanto sia imprevedibile nei confronti degli avversari.

Mentre gli eroi si precipitano fuori dalla Hall per fronteggiare l'esercito di Luthor, quest'ultimo si rivolge direttamente a Batman, dicendogli:"Batman, posso immaginarti nella tua piccola sala di controllo, non ci sono trucchi. Scommetto che sembra buio, opprimente, muri che si chiudono...quasi come una tomba.

Batman, tradendo un sorriso, preme un pulsante sulla sua console e ribatte:"In realtà, Lex...quando ho progettato questo posto... ho installato un ultimo trucco. Un'ultima misura d'emergenza per dei momenti come questo, quando sembra che non ci sia via d'uscita."

La spalla del Cavaliere Oscuro, Jarro, interviene aggiungendo "un'ultima fantastica contromisura", spingendo Batman ad aggiustare il tiro: "Okay, un'ultima fantastica contromisura...come ti sembrava la situazione di poco fa? In questo momento...La Hall non potrebbe essere più luminosa. Adesso diamoci un taglio".

Successivamente alle sue parole, la Hall inizia a trasformarsi e a lasciare le sue fondamento, e alla fine del discorso di Batman diventa una sorta di astronave sospesa in aria, in attesa di scagliarsi contro il quartier generale della Legione Mortale, prospettando degli epici sviluppi nei prossimi numeri della testata.

Nell'ultimo numero di Nightwing, il personaggio ha ottenuto un nuovo costume e una rinnovata identità. Un nuovo gruppo dei Segreti Sei è stato introdotto dalla DC Comics in Batman e Superman.