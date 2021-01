Justice League: i nuovi membri della Legione del Destino sono pronti a colpire i supereroi

Come già preannunciato, l'evento Future State sta letteralmente stravolgendo l'universo DC Comics. E mentre personaggi come Batman o Superman hanno già fatto la loro comparsa nel volume di lancio, presto i lettori potranno ammirare la Justice League in azione.

In attesa di Future State: Justice League #1, DC Comics ha dato ai fan un assaggio di cosa aspettarsi da questo nuovo volume che ci introdurrà ai nuovi membri del team, tra cui Yara Flor e Tim Fox nei panni di Wonder Woman e Batman. Tuttavia, il fumetto ci porterà anche ad ammirare la nuova formazione della Legione del Destino.

Stando all'anteprima, il gruppo di supercriminali è tornato nel pieno delle forze per portare a termine ciò che la formazione originale non è mai riuscita a realizzare: eliminare la Justice League. I nuovi giovani eroi sembrano immensamente potenti e versatili, tuttavia le loro abilità non sono corrisposte da una fiducia reciproca. Ciò potrebbe causare la loro rovina.

Future State: Justice League #1 è scritto da Ram V e Joshua Williamson, mentre le illustrazioni sono state affidate a Robson Rocha e Marcio Takara. "Assisti all'inizio di una nuova era per la Justice League con Jonathan Ken come Superman, Andy Curry come Aquawoman e un nuovo Flash dal Multiverso. Insieme proteggono il futuro, ma le loro vere identità sono segrete l'una dall'altra. Perché?". L'ultimo volume della serie Dark ha anticipato il destino di un personaggio della Justice League. Scopriamo i nuovi membri della Justice League.