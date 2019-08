Justice League Odissey #12: Darkseid è letale per il gruppo di eroi

Il percorso messo in piedi da Justice League Odissey, che ha coinvolto numerosi eroi amati dai fan, non sta portando tanti risultati positivi e nulla sembra andare secondo i piani del gruppo durante la loro ultima missione. I fan hanno scoperto, nello scorso numero di Justice League Odissey, che Darkseid ha ammassato una gran quantità di potere.

L'antagonista di Justice League Odissey non ha poi perso tempo nello sfruttare questa sua forza per scatenare il suo giudizio. Cyborg è stato trasformato praticamente in una Scatola Madre ed è stato quindi costretto a schierarsi al fianco di Darkseid, ma per i membri della Justice League c'è ancora qualcuno da piangere.

Nel numero 12 di Justice League Odissey, Darkseid incontra sulla sua strada Jessica Cruz, ovvero Lanterna Verde. Cruz è indubbiamente potente e temibile, ma purtroppo il suo anello ha una carica di solo il 2% ed è priva di lanterna, pertanto non può neanche ricaricarlo. Nonostante tutto sia a suo sfavore, continua a reggere agli attacchi di Darkseid, tanto che quest'ultimo offre alla donna un posto nella sua armata, a testimonianza del coraggio dell'eroina.

Neanche a dirlo, Cruz rifiuta fermamente la proposta e scatena un pugno potentissimo che fa vacillare il nemico, ma purtroppo non è abbastanza. Arrivato allo 0%, l'anello avvisa Cruz del pericolo ma Darkseid anticipa qualunque mossa dell'avversaria e la disintegra con un Raggio Omega. Di Lanterna Verde ormai rimangono solo cenere e fumo.