Justice League Odissey #13: un personaggio ritorna dalla morte!

È ormai da un anno che la testata Justice League Odissey è in corso. Partita lo scorso settembre, la storia della DC Comics arriva questo mese con il numero 13 festeggiando un anno di vita, ma quali saranno gli sviluppi per il gruppo di eroi più famoso della casa editrice ora che Darkseid ha iniziato a spargere caos e terrore ovunque?

Darkseid è riuscito a dare vita alla sua versione di Apokolipse, Sepulkore. Facendo ciò ha trovato però l'intervento di Cyborg, Starfire, Jessica Cruz e Azrael. Purtroppo, come abbiamo visto sulle pagine di Justice League Odissey numero 12, Darkseid è riuscito a prendere il controllo di tre di questi, lasciando solo la Lanterna Verde ad affrontarlo.

Jessica ha cercato di far uso del suo Anello fino all'esaurimento e ciò ha portato alla morte della donna. O almeno così sembrava, perché nel numero 13 di Justice League Odissey arriva un colpo di scena. Alla Stagione di Ricerca dell'Accademia di Scienze di Zamaron, viene trovato da Hax, Okkult e Dex-Starr uno strano cadavere che si scopre essere quello di Jessica Cruz, con tutti i segni del recente combattimento, tra cui la mano schiacciata da Darkseid.

Mentre il trio discute della situazione insieme a Blackfire, vengono interrotti da una rediviva Jessica Cruz che rivela di essere morta fino a poco prima, e che ora è viva ma non conosce il perché. Hax teorizza che l'anello della Lanterna, schiacciato da Darkseid, si sia frammentato e ha iniziato a penetrare nella mano, curandola con l'Energia Omega assorbita dai Raggi Omega di Darkseid.

Al momento, Jessica Cruz quindi straripa di Radiazioni Omega tali da poter uccidere chiunque, ma per questo motivo la Lanterna Verde è riuscita a curarsi e tornare in vita. Justice League Odissey numero 13 è stato scritto da Dan Abnett e disegnato da Will Conrad, cosa succederà nel prossimo numero?