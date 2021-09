Justice League: dalla Silver Age ad oggi, le migliori storie della Lega della Giustizia

La Justice League of America è considerato uno dei più grandi e potenti gruppi di supereroi del mondo fumettistico, l'emblema dell'eroismo firmato DC Comics che entrò in azione nei primi anni '60, continuando ciò che aveva iniziato la Justice Society of America nel corso della Bronze Age, con storie e avventure diventate memorabili.

Se inizialmente tutti gli eroi parte del lega avevano pochi elementi distintivi ed erano guidati da valori poco approfonditi, fu durante la Silver Age che Batman, Superman, Wonder Woman, Flash e molti altri ebbero una rivoluzione sia in ambito di character design che per quanto riguardava le motivazioni dietro i loro mantelli e maschere.

La nascita della Justice League non segnò unicamente una crescita dell'interesse dei lettori verso altri personaggi, ma stabilì le basi per racconti dall'influenza artistica impressionante, per questo abbiamo deciso di stilare una classifica della migliori storie della JLA.

L'idea originale di creare una squadra di supereroi pronta ad affrontare le minacce più grandi per la Terra è dell'editor Julius Schwartz, che collaborando con Gardner Fox diede origine alla Justice Society, gruppo che in seguito influenzò Stan Lee e Jack Kirby per la creazione dei Fantastici Quattro.

Per questo la prima storia da ricordare è The Brave and the Bold, pubblicata nel marzo del 1960, e prima apparizione della Justice League. Aquaman viene a sapere del Conquistatore, una minaccia aliena imminente. Il Re di Atlantide cerca di avvisare gli altri eroi, ma nessuno sembra rispondere alla sua richiesta d'aiuto. Fortunatamente, e in una trovata narrativa piuttosto sbrigativa, tutti i 7 membri originali troveranno il tempo di collaborare ed eliminare così l'invasore alieno.

17 anni dopo, i Manhunters accuseranno Lanterna Verde di aver commesso uno dei crimini più orribili dell'intero universo distruggendo il pianeta Orinda. Quella di No Man Escapes the Manhunters, è una storia di cospirazioni, tradimenti e dubbi che ha messo a durà prova ogni membro della JLA.

Spostandoci verso l'era dei disegni digitali, precisamente nel 2011, lo scrittore Geoff Johns e l'artista Jim Lee, due dei nomi più importanti per il progetto New 52, donarono nuova forma alle origini della JLA, grazie alla saga Origin. La differenza sostanziale sta nella prima grande missione del gruppo: affrontare il primo assalto di Darkseid sulla Terra, un'introduzione spettacolare e fresca alla nuova era della Lega della Giustizia.

Nel 2000 Mark Waid sfruttò il Cavaliere Oscuro per decostruire la JLA, analizzando nel profondo le paranoie e preoccupazioni dello stesso Batman. In La Torre di Babele Bruce viene manipolato da un villain, di cui non riveleremo il nome per evitare spoiler, e cercherà di appropriarsi della totale guida del gruppo, andando contro i propri colleghi.

Prima di New 52 e dopo Crisi Infinita, Brad Metzler prese le redini di una Justice League provata e scossa nel profondo, con Crisi d'Identità, ridonando ai lettori una storia intricata ma comunque ricca di nuova speranza per il futuro del gruppo. Distopia, viaggi nel tempo e stravaganza caratterizzano invece Rock of Ages di Grant Morrison, miniserie in sei volumi pubblicata nel 1998, che riuscì a donare una versione più divertente e unica della JLA, grazie anche al contributo artistico di Howard Porter.

Nel 2003 Geoff Johns insieme a David Goyer firmò una delle storie più singolari dell'universo DC Comics, nella serie Virtue and Vice, dove la Justice League e la Justice Society si ritrovarono a combattere insieme contro i Sette Peccati Capitali. Ci sarebbero molte altre storie da ricordare e onorare riguardo l'immenso universo DC e la JLA, come The Totality di Snyder, Earth 2 di Morrison e ancora The Nail, ma ora vi chiediamo quali sono le vostre avventure preferite della JLA? Rientrano in questa classifica? Fatecelo sapere come di consueto con un commento.

Per concludere vi lasciamo all'omaggio ad Akira nella nuova cover di Static.