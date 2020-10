Justice League:l'ultimo volume della serie Dark ha anticipato il destino di un personaggio

La nuova serie Justice League Dark è stata sin da subito segnata da scontri molto pericolosi, che hanno sconvolto totalmente le vite dell'inusuale gruppo di personaggi protagonisti, e l'attuale arco narrativo ha mostrato quanto il nuovo antagonista, l'Uomo Sotto-Sopra, sia capace di annichilire l'intera squadra con i suoi poteri.

Negli ultimi volumi pubblicati era stato anticipato che almeno uno dei membri della squadra sarebbe morto nel tentativo di sconfiggere il villain, e sembra che tale previsione si sia rivelata veritiera. Il numero 26 di Justice League Dark si apre con John Constantine e Detective Chip intenti a chiedere aiuto a Madame Xanadu per abbattere definitivamente l'Uomo Sotto-Sopra.

Piuttosto che dare una risposta diretta al loro problema, Xanadu preferisce ricorrere alla lettura dei tarocchi. Una volta pescata la carta "Luna" Xanadu specifica che questa rappresenta la dicotomia tra magia e illusione, e che la chiave per sbloccare la magia sta nel far credere alle persone di essere in una realtà differente dalla loro. Prima di andarsene, Constantine viene sfidato a pescare un'altra carta, e dopo aver accettato scopriamo cosa ha in serbo il destino per il mago creato originariamente da Alan Moore.

Constantine ha pescato la carta "Morte", e col proseguire del volume, vediamo lui e Chip tornare dai compagni per poi cominciare uno scontro diretto con il nemico. Dopo un lungo monologo sulla potenza della magia, e dopo aver protetto i suoi compagni in una sorta di bolla magica, Constantine decide di uscire dalla sfera per affrontare l'Uomo Sotto-Sopra, che lo ferisce gravemente con un raggio d'energia, trapassandogli il torace. Potete trovare la scena in questione nella pagina riportata in calce.

Il volume si conclude con Zatanna che corre verso il corpo di Constantine, apparentemente senza vita. Ricordiamo che la DC Comics ha annunciato il crossover tra Justice League e Doom Metal, e vi lasciamo alla morte a sorpresa del primo volume annuale Batman/Superman.