Justice League Unlimited avrà un sequel a fumetti, tutti i dettagli sul nuovo arrivo DC

Arrivata nel 2013 in chiaro su Italia 1, l'amatissima serie animata Justice League Unlimited sta per ricevere un sequel a fumetti. DC Comics ha infatti annunciato l'imminente arrivo di Justice League Infinity, ecco tutti i dettagli!

L'universo animato di Justice League Unlimited sta per ampliarsi con l'arrivo di Justice League Infinity, nuova serie a fumetti digital-first che si dividerà in sette numeri. L'opera, scritta da James Tucker e J.M. DeMatteis e illustrata da Ethen Beavers, debutterà il 13 maggio in versione digitale e il 6 luglio in edizione fisica.

Questa serie porterà la Justice League of America a riunirsi per affrontare nuovi pericoli che minacciano non solo la Terra, ma il multiverso stesso. "Un essere misterioso vaga alla ricerca del suo vero scopo, ma ciò che scopre agli estremi confini del cosmo cambierà numerosi universi. Nel frattempo, la guerra per il trono di Apokolips arriva sulla Terra, e il vero sovrano sarà deciso in un solo modo: distruggere la Justice League".



La copertina del primo numero è realizzata da Francis Manapul, mentre la variant cover in cartoncino da Scott Hepburn. E voi conoscete la serie animata? Siete entusiasti di questo sequel? Nel mentre, scopriamo chi guiderà la nuova generazione di eroi in DC Comics Future State. DC Comics ha presentato le copertine dedicate alla serie Justice League di Zack Snyder.