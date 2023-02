Justice League x RWBY: Super Heroes & Huntsmen, trailer e uscita per l'anime crossover

I protagonsti di due distinti franchise stanno per congiungere le forze. Gli eroi DC Comics e quelli di Rooster Teeth Animation si incontrano in Justice League x RWBY: Super Heroes & Huntsmen, un progetto crossover in due parti che debutterà nella stagione primaverile dell'anno.

Attraverso un filmato promozionale sono stati tolti i veli sull'anime crossover tra Justice League e RWBY. Annunciato lo scorso anno, gli eroi dei due franchise dovranno combattere un'entità malvagia che attacca Remnant in Justice League x RWBT: Super Heroes & Huntsmen, in uscita il 25 aprile 2023.

In questo lungometraggio in due parti, gli eroi DC Comics verranno trasformati in adolescenti e portati nel mondo parallelo di RWBY. Con lo stile d'animazione della serie Rooster Teeth, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, Lanterna Verde e Vixen incontreranno Ruby, Weiss, Blake e Yang. Insieme dovranno sconfiggere Grimm, una creatura superpotente, prima che distrugga entrambi i due mondi.

Justice League x RWBY: Super Heroes & Huntsmen - Parte 1 è prodotto e diretto da Kerry Shawcross e scritto dalla sceneggiatrice Meghan Fitzmartin. Nell'estate del 2022 RWBY era tornato con Ice Queendom. Le eroine di Remnant dovranno ora collaborare con gli eroi della Justice League, in questo crossover in una veste inedita. In attesa dell'uscita di questo progetto, ecco cinque manga e anime su Batman.