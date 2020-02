Justin Briner: 'Ecco chi dovrebbe interpretare Deku nel live action di My Hero Academia'

Justin Briner, voce inglese di Izuku Midoriya, ha recentemente parlato dell'ipotetico live action di My Hero Academia durante la premiere di Heroes Rising a Los Angeles. Intervistato sul red carpet, il doppiatore ha espresso il suo pensiero su chi dovrebbe interpretare il ruolo del protagonista, scegliendo un volto noto a molti fan dell'MCU.

Come potete vedere in calce infatti, Briner ha dichiarato: "Oh Dio.. sapete cosa? Direi Tom Holland! Spider-Man e Deku sono molto simili, hanno quella timidezza che li caratterizza.. e poi io e lui abbiamo una voce simile. Penso che sarebbe fantastico!". Tom Holland è una delle punte di diamante del Marvel Cinematic Universe e dovrebbe ricoprire un ruolo rilevante nelle prossime due fasi cinematografiche, insieme a Doctor Strange, Thor, Vedova Nera e Black Panther.

Recentemente il doppiatore Christopher Sabat, voce di All Might nell'anime, ha confessato che non gli dispiacerebbe vedere uno tra The Rock e George Clooney nei panni del simbolo della pace. Ovviamente stiamo parlando di nomi importanti, ma visto il successo riscosso negli ultimi anni da alcuni adattamenti non è impossibile che vengano presi in considerazione attori di prima fascia.

E voi cosa ne dite? Vi piacciono queste due scelte? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alle ultimissime sugli incassi di My Hero Academia: Heroes Rising.