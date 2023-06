K Manga: la piattaforma per leggere manga targata Kodansha arriva sui browser

Il 10 maggio 2023 Kodansha, una delle case editrici più importanti nel settore dei manga, lanciava la sua applicazione per leggere serie e manga molto apprezzati a livello mondiale. A circa un mese dal lancio dell’applicazione, l’editore ha reso possibile l’accesso al servizio anche tramite browser, e ha annunciato un evento molto speciale.

Attualmente disponibile solo negli Stati Uniti d’America, il servizio di K Manga che ha fatto tanto discutere per il sistema costruito attorno a dei ticket coi quali riscattare i capitoli che si vogliono leggere, dovrà superare diversi test per poter essere distribuito e accessibile anche agli appassionati degli altri paesi, come regolazioni e leggi specifiche. Kodansha ha già confermato che si impegneranno affinché la piattaforma raggiunga molti paesi.

Inoltre, l’azienda e casa editrice ha anche fissato una data, il 22 giugno 2023, per una festa di lancio del servizio, alla quale prenderanno parte mangaka dalla fama mondiale come Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, Edens Zero e del nuovo videogioco noto come Project Magia, e Reiji Miyajima, autore di Rent a Girlfriend. Oltre a rispondere alle domande del pubblico i due artisti disegneranno dal vivo. L’evento, che verrà trasmesso online in live, conterrà anche interviste ad altri autori di successo, tra cui Hajime Isayama, e chi lo seguirà avrà l’opportunità di ricevere delle illustrazioni originali realizzate da 16 mangaka diversi, con tanto di autografo.

Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Per finire, ecco i volumi manga più venduti del primo semestre del 2023.