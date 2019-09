K-ON!: le voci originali dell'anime sono tornate ad esibirsi dopo ben 8 anni!

La rock band Ho-Kago Tea Time, composta dalle cinque attrici protagoniste dell'anime K-ON!, è tornata ad esibirsi in pubblico durante l'Animelo Summer Live 2019, otto anni dopo l'uscita dell'ultimo episodio dell'amatissima serie tv.

Le attrici Aki Toyosaki (nell'anime Yui Hirasawa), Yoko Hikasa (Mio Akiyama), Satomi Satou (Ritsu Tainaka), Minako Kotobuki (Tsumugi Kotobuki) e Ayana Taketatsu (Azusa Nakano) si sono esibite nei panni dei rispettivi personaggi cantando la famosa sigla di apertura dell'anime.

Dopo un'entrata a sorpresa, le cinque doppiatrici hanno prima urlato "This is Ho-Kago Tea Time!" e successivamente ripetuto le iconiche frasi delle protagoniste. Toyosaki ha detto "Sorry to keep you waiting! (scusate per l'attesa!)", Hikasa "Moe Moe Kyun! (sinonimo di "adorabile")" e Satou "I'm the club president! (sono la presidentessa!)". Subito dopo le attrici hanno ringraziato i fan per l'accoglienza e si sono esibite cantando l'opening "GO! GO! MANIAC".

L'anime di K-ON! ha riscosso un notevole successo in Giappone, tanto da guadagnarsi addirittura un film animato. La serie è tratta dal manga della fumettista Kakifly ed ha ricevuto due stagioni di 12 e 24 episodi prodotti da Kyoto Animation. L'edizione italiana dell'opera è sbarcata nel giugno 2012 e ha proseguito la sua corsa per circa un anno e mezzo.

