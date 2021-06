Ka-Zar: il Signore della Giungla è pronto a tornare nella nuova serie Marvel Comics

Dopo l'inaspettato ritorno di Darkhawk, presentato con un nuovo design e una miniserie in arrivo, Marvel Comics torna a sorprendere i lettori di lunga data con l'annuncio di una nuova serie di cinque volumi dedicata a Ka-Zar, il Signore della Giungla. Scritta da Zac Thompson e disegnata da German Garcia Lord of the Savage Land debutterà in autunno.

La storia in questione riprenderà dalla morte, e la successiva resurrezione, di Ka-Zar, in seguito agli eventi narrati in Empyre, la serie crossover che durante lo scorso hanno ha mostrato un team up tra gli Avengers e i Fantastici Quattro. Stando a quanto affermato da Marvel stessa, il protagonista tornerà con nuovi poteri, e la nuova storia si incentrerà sulla sua crescita, e porrà Ka-Zar di fronte a pericolosi avversari.

Di seguito riportiamo la presentazione ufficiale pubblicata dalla Casa delle Idee: "L'alieno Cotati lo ha ucciso. La Terra Selvaggia lo ha riportato in vita. Lord Plunder ha fatto il suo ritorno, con una nuova e vasta prospettiva! Ora si è unito a Shanna the She-Devil in una fusione mistica di energie vitali, Ka-Zar ha nuove abilità, nuovi bisogni...e nuovi nemici. Un male antico è emerso nella Terra Selvaggia, che sta rapidamente cambiando il mondo dimenticato e i suoi abitanti. Ka-Zar e Shanna devono combattere insieme per proteggere la loro casa e la loro famiglia. Ma loro figlio Matthew sembra avere dei piani..."

Thompson e Garcia hanno mostrato in più occasioni il loro entusiasmo, e anche la grande responsabilità che è stata loro affidata nel riscrivere e reimmaginare un personaggio seguito da molti lettori. Il primo volume della serie, di cui trovate la cover in calce, sarà disponibile a partire dall'8 settembre.

Ricordiamo che Darkhold è stata rinviata a settembre, e vi lasciamo a Silver Surfer e Galactus disegnati da Raf Grassetti, art director di God of War.