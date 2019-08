Kabaneri of the Iron Fortress: La Battaglia di Unato, il film debutterà su Netflix!

Il film sequel di Kabaneri of the Iron Fortess ha debuttato lo scorso maggio nelle sale nipponiche, proiettando l'atteso seguito delle vicende di Ikoma e Mumei. L'anime dello studio WIT ha già riscosso interessanti risultati, e si prepara a debuttare adesso anche sul colosso statunitense.

Se l'ansia da attesa per la quarta Stagione de L'Attacco dei Giganti sta diventando troppo pesante da sopportare, allora non potete non concedervi la visione di un anime che tenta di ripercorrere lo stesso filone narrativo presentato dalla storia di Hajime Isayama. Per carità, il che va preso con le dovute differenze e precauzioni, ma è innegabili che lo stesso studio di animazione, WIT, stia tentando di promuovere Kabaneri of the Iron Fortress come un erede spirituale e stesso diretto concorrente del loro capolavoro di punta.

Se il risultato sia riuscito o meno è difficile dirlo nella sola prima stagione dell'anime, ma è innegabile che sia un titolo altamente ambizioso e con molte carte in regola per poter stupire, soprattutto nell'immaginario post-apocalittico immaginata dal regista Tetsuro Araki. La storia narra le avventure di Ikoma ai tempi della Rivoluzione Industriale, in cui i treni sono diventati vere e proprie locomotive armate per difendere la popolazione dai kabane, creature mostruose che possono morire solo se distrutto lo scudo che protegge il loro cuore. Sarà proprio la sua invenzione a far cambiare le sorti del destino dell'umanità?

In ogni caso, l'appuntamento dell'atteso lungometraggio sequel è fissato al 13 settembre su Netflix, segnatevi la data sul calendario perché ci sono tutte le carte in tavola per essere un film incredibilmente interessante. E voi, cosa ne pensate a riguardo? Fatecelo sapere con un commento!