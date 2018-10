Kabaneri of the Iron Fortress, rivelate novità sul sequel del film The Battle of Unato

La notizia risale a poche ore fa. Il sito ufficiale della serie animata Kabaneri of the Iron Fortress ha rilasciato una visual e un nuovo teaser relativi al sequel del lungometraggio Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato.

Conosciuta anche come Kōtetsujō no Kabaneri: Unato Kessen (La Battaglia Decisiva di Unato), il film d'animazione avrà il compito di proseguire gli eventi narrati nella serie tv originale Kabaneri of the Iron Fortress, trasmessa da Fuji TV nel 2016 e attualmente disponibile anche in Italia su Amazon Prime Video.

Nel video, che dura poco più di un minuto, è distinguibile chiaramente la voce dolce di Mumei mentre si rivolge a Ikoma:

"Hey Ikoma, ti ricordi? Quel giorno. Lo ricordo come se fosse ieri. Hai fatto la promessa al santuario con quella tua faccia seria e idiota. Hai detto che avevo un posto dove tornare, hai detto che non ero più sola, e che le mani di qualcuno sono molto calde. Mi hai insegnato tutti questi diversi sentimenti. Quindi, non esiterò più. Sicuramente scoprirò il segreto di Unato. Anche se sono sola."

In aggiunta, il sito ha rivelato un'altro elemento, un poster con raffigurato il volto triste di Mumei in mezzo ad una tormenta di neve. Il breve filmato ha confermato il ritorno del cast e dello staff della serie anime. Tra questi figurano:

Tasuku Hatanaka - Ikoma

Sayaka Senbongi - Mumei

Maaya Uchida - Ayame

Toshiki Masuda - Kurusu

Kanae Oki - Kajika

Mariya Ise - Yukina

Ryota Ohsaka - Sukari

Kensuke Satou - Kibito

A dirigere il film troviamo nuovamente Tetsuro Araki (Highschool of the Death, Death Note, L’Attacco dei Giganti) presso Wit Studio (L’Attacco dei Giganti, Seraph of the End); il creatore di Code Geass, Ichiro Okouchi, che si è occupato della sceneggiatura della serie TV, è accreditato dell'organizzazione; Haruhiko Mikimoto (Macross 7, Gunbuster) si occuperà del character design originale e infine Hiroyuki Sawano (Attack on Titan, Aldnoah.Zero) si occuperà della musica. Shochiku Media Division distribuirà il film.

Altri membri dello staff includono:

Animazione Character Design e Chief Animation Director: Yasuyuki Ebara

Design sotto-personaggio: Tomomi Ozaki, Ryō Yamauchi

Concept Art: Yo Shimizu, You Moriyama

Opere di progettazione: I ppei Gyōbu, Takuma Ebisu, Gorou Murata

Prop Design: Shinobu Tsuneki, Shinichi Yoshikawa, Erika Nishihara

Art Design: Akihiro Hirasawa, Yuuho Taniuchi, Tomomi Sugimoto

Make-Up Animator: Aika Naka, Ryōko Mita

Direttore artistico: Shunichiro Yoshihara

Color Design: Ken Hashimoto

Direttore 3D: Shigenori Hirozumi, Kana Imagaki

Direttore della fotografia: Kazuhiro Yamada

Montaggio: Aya Hida

Direttore del suono: Masafumi Mima

Effetti sonori: Shizuo Kurahashi, Naoto Yamatani



Il film farà il suo debutto ufficiale in Giappone nella primavera del 2019 e si concentrerà, come forse avrete capito, sul personaggio di Mumei. Il film si svolgerà mezzo anno dopo la storia della serie animata televisiva originale.

L'originale anime televisiva Kabaneri of the Iron Fortress (Kotetsujo no kabaneri) è scritto da Ichiro Okouchi, diretto da Tetsuro Araki presso lo Wit Studio e prodotto da Aniplex, è comporto da 12 episodi usciti nella primavera del 2016. Da allora l’opera ha avuto numerosi spin-off e adattamenti, tra cui due film e un videogioco. L'opera ha avuto un adattamento manga, scritto da Shiro Yoshida, serializzata sulla rivista Monthly Comic Garden, ha visto la luce a Maggio del 2016.

La serie è ambientato in un mondo post-apocalittico ispirato al mondo steampunk e si svolge su un'isola chiamata Hinomoto, dove gli umani vivono all'interno di “stazioni”, fortezze costruite apposta per proteggersi dagli attacchi dei Kabane. Possono spostarsi tra queste stazioni solo con l'ausilio di treni corazzati alimentati a vapore. Tuttavia, questi mostri alla fine imparano a dirottare uno di questi treni, facendolo schiantare contro una stazione.