Kabaneri of the Iron Fortress: vediamo una splendida figure dedicata a Mumei

Nel corso della giornata odierna, la pagina Twitter @MechanicalJapan ha ufficialmente presentato in alcune immagini - visionabili a fondo news - la nuova action figure a tema Kabaneri of the Iron Fortress, apprezzato anime di Tetsurō Araki, e dedicata specificatamente a Mumei.

Kabaneri of the Iron Fortress è una serie anime prodotta dalla Aniplex, diretta da Tetsurō Araki presso Wit Studio e trasmessa in Giappone su Fuji TV dal 7 aprile al 30 giugno 2016. Sempre nello stesso anno è stato inoltre annunciato un adattamento manga serializzato sul Comic Garden della Mag Garden, mentre due film riassuntivi per il cinema sono usciti rispettivamente il 31 dicembre 2016 e il 7 gennaio 2017. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera:

"Durante la rivoluzione industriale appare un mostro che infetta l'umanità trasformando le sue prede in kabane, morti viventi che non possono essere uccisi a meno che non gli venga trafitto il cuore. Sull'isola Hinomoto, per difendersi dalla minaccia, le persone hanno costruito stazioni fortificate, luoghi in cui sopravvivono ogni giorno scambiandosi merci tramite locomotive a vapore rinforzate. Ikoma, uno dei fabbri addetti alla manutenzione dei treni, progetta una nuova arma per perforare lo strato di ferro che protegge il cuore dei kabane. L'occasione per provarla sopraggiunge quando l'equipaggio di una delle locomotive in arrivo alla sua stazione viene sopraffatto. Mentre i kabane imperversano, Ikoma non solo ne uccide uno con la sua arma, ma riesce anche a trovare un modo per fermare su se stesso l'infezione, regalando così nuova speranza al genere umano."

Nel corso di questi ultimi mesi è stata inoltre annunciata Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato (Kōtetsujō no Kabaneri: Unato Kessen), pellicola che fungerà da sequel dell'opera animata. L'opera, di cui è stato anche rilasciato un trailer insieme a un'affascinante key visual, sarà diretta da Tetsuro Araki e, sebbene le informazioni a riguardo della narrativa siano ancora assai poche, Araki ha voluto descrivere l'opera definendola come un capitolo di centrale importanza focalizzato su Mumei. Il film sarà rilasciato simultaneamente sia su Netflix che su Amazon Video - sempre nelle rispettive sezioni giapponesi -, oltre che nelle sale cinematografiche di tutto il paese. Araki si è inoltre occupato della sceneggiatura, Hiroyuki Sawano (Attack on Titan) ha lavorato alla colonna sonora e Haruhiko Mikimoto (Gunbuster) ha concretizzato il character design. I membri del cast di doppiaggio includono Tasuku Hatanaka come Ikoma, Sayaka Senbongi come Mumei, Maaya Uchida come Ayame, Toshiki Masuda come Kurusu, Kanae Oki come Kajika, Mariya Ise come Yukina, Ryota Ohsaka come Sukari e Kensuke Satou come Kibito.