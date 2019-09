Kabuki-chō Sherlock: Fuyuto Kyogoku si mostra in un nuovo trailer

Nel corso di queste ultime ore, la pagine Twitter @pkjd8I8 ha pubblicato un nuovo e interessante trailer dedicato a Kabuki-chō Sherlock, chiacchierata produzione anime in lavorazione presso Production I.G, e incentrato su Fuyuto Kyogoku, personaggio che verrà doppiato da Souma Saitou.

La serie animata incentrata sul celebre investigatore - e di cui recentemente sono state svelate nuove informazioni - giungerà su TBS e MBS l'11 ottobre. Successivamente verrà poi resa disponibile alla visione sulle emittenti BS-TBS. Nel corso di questi ultimi giorni era inoltre stato già pubblicato un trailer dedicato all'opera. Qui di seguito potete invece leggere i nomi dei vari doppiatori finora confermati che lavoreranno alla produzione:

Katsuyuki Konishi nei panni di Sherlock Holmes

Yūichi Nakamura nei panni di John H. Watson

Seiichirō Yamashita nei panni di James Moriarty

Sōma Saitō nei panni di Fuyuto Kyogoku

Nao Tōyama nei panni di Mary Morstan

Mariko Higashiuchi nei panni di Lucy Morstan

Yutaka Aoyama nei panni di Michel Belmont

Tatsumaru Tachibana nei panni di Toratarō Kobayashi

Junichi Suwabe nei panni di Mrs. Hudson

"Il lato est del quartiere di Shinjuku ... Il quartiere Kabuki-chō illuminato al neon si estende attraverso il centro di questa caotica città. Dove la luce splende, ci sono anche ombre profonde. Eppure, anche nel profondo di questa oscurità in cui si nascondono i malfattori, brilla la luce di un condominio investigativo. Il condominio gestito dalla signora Hudson ha sette individui singolari e ombrosi. Il sipario si è alzato su questo palco la notte in cui si è verificato un bizzarro omicidio di Jack lo Squartatore. Questa è suspense? No, commedia? Sta per iniziare un dramma indistinguibile..."

Ai Yoshimura (My Teen Romantic Comedy SNAFU, Dance with Devils) dirigerà l'anime, mentre Taku Kishimoto (Joker Game, 91 Days, ERASED) si occuperà degli script della serie. Toshiyuki Yahagi (Joker Game, Persona 5 the Animation -The Day Breakers-) avrà cura del character design. Takurō Iga (Fuuka, Tsuki ga Kirei) comporrà la colonna sonora. Il gruppo musicale EGO-WRAPPIN realizzerà il tema musicale d'apertura dell'anime "CAPTURE", mentre Lozareena produrrà il brano finale "Hyakuoku Kōnen" (Ten Billion Lightyears).