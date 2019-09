Kabuki-chō Sherlock: rivelati numerosi dettagli sull'anime investigativo

L'account Twitter ufficiale di Production I.G ha annunciato diversi dettagli su Kabuki-chō Sherlock:, l'anime investigativo in arrivo ad Ottobre. La produzione avrà due tornate di episodi da 13 puntate l'una, senza nessuno stacco temporale tra le due.

Inoltre l'anime ha ispirato un adattamento manga e un romanzo: Kinu Mizukoshi disegnerà il fumetto sulla rivista Monthly Comic Garden Magazine, mentre Akimaro Mori si occuperà di scrivere la novel. Per entrambe le trasposizioni è ignota la data d'uscita.

La serie anime sarà trasmessa in anteprima su "Animeism" il 12 Ottobre all'1 e 55, mentre il giorno segeunte andrà in onda all'una in punto. Il cast della produzione è il seguente:

Katsuyuki Konishi (Sherlock Holmes)

Yūichi Nakamura (John H. Watson)

Seiichirō Yamashita (James Moriarty)

Sōma Saitō (Fuyuto Kyogoku)

Nao Tōyama (Mary Morstan)

Mariko Higashiuchi (Lucy Morstan)

Yutaka Aoyama (Michel Belmont)

Tatsumaru Tachibana (Toratarō Kobayashi)

Junichi Suwabe (Mrs. Hudson)

Nel caso non conosciate la serie, ecco una breve sinossi:

"Il lato est del quartiere di Shinjuku ... Il quartiere Kabuki-chō illuminato al neon si estende attraverso il centro di questa caotica città. Dove la luce splende, ci sono anche ombre profonde. Eppure, anche nel profondo di questa oscurità in cui si nascondono i malfattori, brilla la luce di un condominio investigativo. Il condominio gestito dalla signora Hudson ha sette individui singolari e ombrosi. Il sipario si è alzato su questo palco la notte in cui si è verificato un bizzarro omicidio di Jack lo Squartatore. Questa è suspense? No, commedia? Sta per iniziare un dramma indistinguibile..."

L'anime è stato mostrato in un breve trailer che ne mostra le atmosfere.