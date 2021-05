Kadokawa, Re:Zero e Konosuba fanno crescere gli incassi: dal 2022 arrivano 40 anime l'anno

Kadokawa Dwango Corporation ha recentemente pubblicato il report finanziario dell'ultimo anno fiscale, ovvero del periodo compreso tra il 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021. Gli ultimi dati segnalano una grande crescita sul fronte delle vendite di videogiochi e fumetti (manga e light novel), e un'ottima crescita oltreoceano per quanto riguarda le serie anime.

Per quanto riguarda le opere cartacee, la sussidiaria Kadokawa Shoten ha registrato un incremento delle vendite spaventoso, con un utile operativo superiore del 114,6% rispetto a quello dell'anno precedente. La maggior parte degli introiti sono legati alle vendite digitali, ragione per cui è possibile che si sia trattato di un caso isolato dovuto alla diffusione della pandemia Covid-19, ma in tutti i casi sono stati segnalati incrementi anche in settori piuttosto di nicchia, con - ad esempio - un ottimo aumento delle vendite di isekai per il pubblico femminile.

La parte più interessante comunque riguarda gli anime. In questo caso le vendite sono scese dell'8,2% a causa dei cinema chiusi, ma nonostante tutto è stato comunque registrato un utile operativo del 7,1%, con una crescita dei profitti oltreoceano del 22%. Tra le serie più redditizie trasmesse in occidente spiccano KonoSuba e Re:Zero 2, e Kadokawa ha comunicato agli investitori che entro la fine dell'anno fiscale porterà il numero di anime prodotti annualmente da 33 a 40.

Questa notizia farà sicuramente piacere a tutti i fan anime e in particolare agli appassionati in attesa della terza stagione di KonoSuba. Il film anime infatti ha incassato molto bene in occidente, e difficilmente Kadokawa potrà ignorare i numeri registrati nel 2020. In attesa di ricevere nuove informazioni, vi ricordiamo anche che Kadokawa ha recentemente stretto un accordo con Sony e CyberAgent, quindi possiamo aspettarci tanti nuovi prodotti di di qualità già nel 2021.