Kadowaka annuncia l'uscita del primo manga spin-off di Fate/EXTELLA

Attraverso l’account ufficiale sudella rivista nipponica, edita da, è stato recentemente annunciato chelancerà il primo manga spin-off del videogioco

Inspirato all’omonimo videogioco di Marvelous e Tye-Moon, il manga di Fate/EXTELLA esordirà in Giappone il prossimo 6 giugno sul magazine Young Ace e sarà ambientato in un universo parallelo in cui i Master (o Padroni, se preferite) sono dei bambini e le stupende Nero Claudius, Tamamo no Mae e Altera sono incaricate di prendersene cura.

Lanciato in Giappone nel 2016 e approdato soltanto un anno fa in Europa e America grazie a Marvelous Europe e XSEED Games, Fate/EXTELLA: The Umbral Star è un action game per PlayStation 4, PS Vita e PC che si presenta in tutto e per tutto come un musou (o Warriors, se preferite) con i celebri personaggi del brand creato da Type-Moon.

Ambientato nell'universo narrativo di Fate/EXTRA (disponibile in Occidente su PSP e PS Vita), a qualche mese dalla conclusione delle vicende ivi narrate, Fate/EXTELLA ha per protagonista un avatar taciturno, il quale si risveglia nel nuovo regno digitale di SE.RA.PH senza riuscire a ricordare il proprio nome, né gli eventi che l'hanno visto vincere la cosiddetta "Guerra del Santo Graal" e diventare il nuovo sovrano locale. Per maggiori informazioni vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra Recensione.