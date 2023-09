Kagurabachi 3: quando esce il terzo capitolo del nuovo fenomeno shonen?

Kagurabachi è la nuova promessa di Shueisha, una hit che ancor prima dell'uscita ufficiale e con solamente due capitoli all'attivo ha saputo catalizzare su di sé l'attenzione della community di appassionati. Quando uscirà il terzo capitolo di Kagurabachi? Andiamo alla scoperta del tabelinno di marcia del nuovo fenomeno di Shonen Jump.

Il debutto dell'opera di Takeru Hokazono è tra i migliori di sempre. Con i suoi primi due capitoli Kagurabachi è entrato nella top 5 dei più letti di MangaPlus, alle spalle dei soli ONE PIECE, Chainsaw Man, Boruto: Two Blue Vortex e Jujutsu Kaisen. Il successo di questo shonen è senza precedenti e la sua popolarità è destinata ad accrescere nel corso delle prossime settimane.

In Kagurabachi viene narrata la storia di Chihiro Rokuhira e di suo padre Kinishige Rokuhira, il fabbro più famoso del paese per via dei suoi metodi di creazione di katana unici. Un salto temporale di 38 mesi sconvolge la vita di Chihiro. Il ragazzo tranquillo e solare che sognava di seguire le orme del padre delle prime pagine non esiste più. Una misteriosa organizzazione ha assassinato il papà del protagonista, che è ora deciso a seguire la strada della vendetta brandendo l'ultima katana di Kinishige, quella per cui sacrificò la sua vita.

Nel secondo capitolo di Kagurabachi Chihiro, al fianco dell'amico Shiba, si è messo sulle tracce degli Hishaku dopo aver strerminato un gruppo di yakuza conosciuto come Korogumi. Dopo anni di silenzio, a Tokyo sembrano essere state individuate le spade incantate forgiate da papà Kinishige.

Kagurabachi capitolo 3 farà il suo debutto domenica 1° ottobre 2023 sul portale gratuito MangaPlus. Disponibile ufficialmente solo in lingua inglese, Kagurabachi 3 porterà Chihiro a scovare una delle sette spade incantate create da suo padre e ad affrontare la sua prima battaglia mortale, quella con gli stregoni Hishaku.