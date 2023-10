Kagurabachi: il terzo capitolo introduce la prima grande minaccia per Chihiro

Il catalogo di Shueisha e nello specifico di Shonen Jump si è ampliato di recente con Kagurabachi di Takeruo Hokazono. La serie, incentrata sul viaggio di Chihiro per vendicare suo padre, un fabbricante di spade, e recuperare le sue katane più preziose, ha già conquistato migliaia di lettori, e nel capitolo 3 c'è stata una svolta molto importante.

Dopo un salto nel passato nel secondo capitolo volto ad approfondire gli eventi dopo la morte del padre di Chihiro, dal suo rapporto col signor Shiba fino alla decisione di allenarsi duramente per diventare un grande spadaccino e poter così consumare la sua sete di vendetta, il terzo capitolo ha portato il protagonista molto vicino al suo primo obiettivo. Grazie ad un accordo stretto in precedenza con la proprietaria di un locale, Shiba e Chihiro vengono contattati da quest’ultima che sembra avere informazioni su una delle spade incantate forgiate da Kunishige Rokuhira.

Una giovane ragazza, orfana, si è infatti recata nel locale alla ricerca di protezione, dicendo di essere inseguita da qualcuno in possesso di una katana in grado di generare delle nuvole. La bambina, Char, viene inizialmente presa per bugiarda, ma quando Chihiro la accompagna in un ristorante per farle mangiare un piatto di tempura soba, i due si trovano coinvolti in uno scontro.

L’uomo che sta cercando Char scatena la potenza della sua spada, catturando la ragazza che prega Chihiro di salvarla. Sembra quindi che la ricerca della prima spada incantata abbia avuto successo, ma la presenza di un ostaggio renderà la battaglia sicuramente più complicata del previsto. Cosa ve ne pare di Kagurabachi? State seguendo la serie? Ditecelo nei commenti.



Prima di salutarci, ricordiamo che il capitolo 4 di Kagurabachi arriverà domenica 8 ottobre 2023 su MangaPlus.