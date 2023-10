Kagurabachi, come stanno andando le visualizzazioni dello shonen del momento?

Kagurabachi è la nuova hit di Weekly Shonen Jump, un fenomeno a cui non assistevamo da anni e quasi inspiegabile nell'industria dei manga. Ma il successo di Kagurabachi è un fulmine a ciel sereno, oppure anche con il passare delle settimane l'opera di Hokazono Takeru sta riuscendo a imporsi nell'olimpo dei migliori?

Con My Hero Academia, Black Clover, Jujutsu Kaisen e ONE PIECE sul viale del tramonto, Shueisha era alla ricerca di un erede in grado di portare avanti e trainare le vendite di Weekly Shonen Jump. Quel nuovo manga sembra essere Kagurabachi, che ancor prima dell'uscita ufficiale aveva suscitato l'interesse della community di appassionati con le sue premesse.

La storia di Kagurabachi è ambientata in un mondo contemporaneo dove le spade realizzate dai fabbri hanno caratteristiche e abilità speciali. Il giovane Chihiro possiede la migliore tra le katane esistenti, quella di suo padre ucciso da un'organizzazione criminale.

Con soli 4 capitoli a oggi pubblicati, il successo di Kagurabachi ha colpito perino Shueisha e i suoi dirigenti. Quello di Kagurabachi è un successo quasi inspiegabile e senza precedenti. Ma nel corso di queste settimane come stanno andando le visualizzazioni di Kagurabachi?

Ebbene, il manga di Takeru non è stato un successo fugace, anzi. Con il trascorrere dei capitoli e il vociferare della community, Kagurabachi sta crescendo e le sue visualizzazioni stanno aumentando senza sosta. Con 803 mila visualizzazioni, Kagurabachi è al momento nella top 3 di MangaPlus, avendo scavalcato persino Chainsaw Man. Gli obiettivi sono ora Jujutsu Kaisen e ONE PIECE, ma se il manga di Oda sembra al momento irraggiungibile con il suo milione di visualizzazioni, lo shonen di Akutami sembra essere prossimo a subire il sorpasso. Tra le due opere ci sono infatti meno di 80 mila visualizzazioni e Kagurabachi sembra poter raggiungere la seconda piazza di MangaPlus.