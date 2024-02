Kagurabachi conquista anche YouTube: è il primo 'manga-animation' di Shonen Jump

Kagurabachi è il fenomeno mediatico di questi ultimi mesi. Ancor prima del suo debutto (settembre 2023), il manga scritto e disegnato da Takeru Hokazono era sulla bocca di tutti. Kagurabachi possiede le potenzialità per diventare il miglior manga di sempre e questo Shonen Jump lo ha intuito perfettamente.

Nessun debutto manga è stato mai come quello di Kagurabachi. Con il suo primo capitolo, questa novità di Shonen Jump è balzata in testa a tutte le classifiche, divenendo rapidamente uno dei manga più letti in Giappone e oltreoceano. All'inizio si riteneva potesse essere un meme creato dalla community, ma a conti fatti il successo di Kagurabachi continua nei mesi ed è irrefrenabile.

In pochissimi mesi dall'esordio, c'è già chi vorrebbe un anime su Kagurabachi. Altri, invece, immaginano un videogioco su Kagurabachi. È ancora presto per progetti di questo tipo, visto il poco materiale a disposizione. Per fortuna sono arrivate buone notizie in merito. La storia di Kagurabachi continuerà con un secondo arco narrativo, per cui prima o poi un adattamento anime è quasi assicurato. Prima di ciò, Kagurabachi conquista YouTube con una particolare iniziativa targata Shonen Jump.

Kagurabachi è primo 'manga-animation' in inglese della storia di Shonen Jump, ma di cosa si tratta esattamente? In attesa di un adattamento animato vero e proprio, le pagine del manga di Kagurabachi hanno preso vita. Ciascun panel dello shonen del sensei Hokazono viene messo al centro dello schermo, raccontato da una voce narrante oppure doppiato da attori professionisti. Per giunta, questo progetto è doppiato in lingua inglese, indice della portata del manga nel mondo e della fiducia di Shonen Jump per quest'opera. Al momento, i primi tre capitoli di Kagurabachi sono stati rivisitati in questo format.