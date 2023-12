Kagurabachi in declino? Il manga hit di Shonen Jump indietreggia

A fine settembre 2023 l'industria dei manga è stata sorpresa dal debutto di Kagurabachi, una new entry del catalogo Shueisha che ha sconvolto la piazza facendo registrare dei numeri inimmaginabili in precedenza. Ma il periodo d'oro di Kagurabachi è terminato? Dopo un primo periodo di follia assoluta, la situazione si sta calmando.

In poche settimane e capitoli usciti, Kagurabachi ha raggiunto il podio dei più letti di MangaPlus, addirittura arrivando a insidiare persino il re di Weekly Shonen Jump ONE PIECE. Questo periodo di follia collettiva ha scosso l'industria dei manga, poiché è stato un evento senza precedenti. Mai prima d'ora nessuna serie manga aveva avuto un debutto così fulminante. Con meno di dieci capitoli usciti, numerosi appassionati già chiedevano a gran voce un videogioco su Kagurabachi, oppure ancora un adattamento animato di Kagurabachi.

Dopo il boom iniziale, la situazione sembra tuttavia essersi stabilizzata nel corso degli ultimi giorni. A oggi, Kagurabachi è scivolato fuori dal podio dei più letti di MangaPlus. Con ONE PIECE in testa, il manga di Takeru Hokazono è stato scavalcato da Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Boruto: Two Blue Vortex, ma si trova comunque avanti a My Hero Academia, Spy x Family, Oshi no Ko e Dragon Ball Super.

Sebbene sia effettivamente sceso dalla top 3 di MangaPlus, bisogna specificare che Kagurabachi non è assolutamente in un declino preoccupante. Lo shonen del sensei Hokazono è il quinto manga più letto della piattaforma e conta un totale di quasi 500 mila visualizzazioni, poche migliaia meno del quarto più letto.